94-летний фанат ФК "Крылья советов": "Для меня футбол - это праздник"
2 июля 2018 22:24
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Ему 94 года.
За время ЧМ-2018 посетил уже два матча на "Самара Арене".
Фанат ФК "Крылья советов", передает пресс-служба орадминистрации.
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