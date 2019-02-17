60 лет со дня начала самарского ракетостроения

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Ракета Р-7 (8К71) – двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пакетной схемы. Максимальная дальность действия - 8000 км, стартовая масса - 278 тонн, в заправленном состоянии – 283 тонны. Ракета разработана коллективом Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством С.П. Королёва, ее опытное производство осуществлял завод № 88 в подмосковных Подлипках. Первый успешный пуск ракеты Р-7 состоялся 21 августа 1957 года.2 января 1958 г. Советом министров СССР и ЦК КПСС было принято Постановление о развёртывании серийного производства МБР Р-7 на Государственном авиационном заводе № 1 в Куйбышеве (ныне АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара).Для конструкторского сопровождения производства МБР Р-7 С.П. Королёв направил в Куйбышев своего заместителя и ведущего конструктора этой ракеты Дмитрия Ильича Козлова. Под руководством заместителя главного конструктора ОКБ-1 Д.И. Козлова, директора завода В.Я. Литвинова и главного инженера Г.А. Проценко осуществлялась масштабная реконструкция предприятия для серийного производства ракетной техники. Благодаря самоотверженному труду коллектива предприятия задание Правительства было выполнено в срок. В конце декабря 1958 года были собраны, проверены и подготовлены к отправке на полигон Тюра-Там три ракеты Р-7. Пуск первой серийной «семерки» состоялся 17 февраля 1959 года. МБР Р-7 находилась в эксплуатации в период с 1957 по 1961 гг.Созданные на базе легендарной «семёрки» ракеты-носители типа «Союз» и «Союз-2» разработки и производства АО «РКЦ «Прогресс» в настоящее время заслуженно считаются самым надёжным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также отечественных и зарубежных космических аппаратов.15 февраля 2019 года в РКЦ «Прогресс» состоялась встреча молодёжи и ветеранов предприятия, на которой были представлены архивные материалы, посвящённые изготовлению и историческому пуску первой самарской ракеты Р-7. С вступительным словом к присутствующим молодым специалистам и студентам Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения обратился Герой Социалистического Труда, соратник легендарного конструктора Д.И. Козлова, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков. Ветеран предприятия, заслуженный испытатель космической техники Михаил Шум поделился своими воспоминаниями о создании первых МБР Р-7 в Куйбышеве, а заместитель главного конструктора – начальник головного проектно-конструкторского отдела по КРН и РН Алексей Алёшин представил доклад о разработках перспективных ракет-носителей в РКЦ «Прогресс».Информация пресс-службы РКЦ «Прогресс».