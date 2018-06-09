12 июня в целях обеспечения безопасности станция метрополитена «Алабинская» будет работать до 22:00.
9 июня 2018 17:57
12 июня в целях обеспечения безопасности станция метрополитена «Алабинская» будет работать до 22:00.
Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков, посвященных Дню России, будет организовано со станции метрополитена «Российская». При этом для удобства пассажиров интервалы движения подвижных составов будут сокращены.
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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