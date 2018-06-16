17 июня состоится матч между Коста-Рикой и Сербией. Вход на стадион открывается за 3 часа до начала игры

В это время можно комфортно зайти на стадион.Для жителей и гостей города будет организована развлекательная программа.В Самаре матчи пройдут на стадионе «Самара-Арена» 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля.