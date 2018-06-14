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Новости /  Общество /  Социум  

15 июня площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре будет открыта для посетителей с 14.00

14 июня 2018 19:48
На пл. Куйбышева выступят танцевальное шоу DNC, группа «Резонанс», инструментальное трио «Дива» и группа «Фернандос». Конечно, продолжат работу активные зоны, фуд-корт, точки по продаже сувенирной продукции.
На пл. Куйбышева выступят танцевальное шоу DNC, группа «Резонанс», инструментальное трио «Дива» и группа «Фернандос». Конечно, продолжат работу активные зоны, фуд-корт, точки по продаже сувенирной продукции.

На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними болельщиков развлекут музыкальной программой.

В 16.00 начнется эфир из Екатеринбурга, где сойдутся сборные Египта и Уругвая. С 17.50 – музыкальная программа.

В 19.00 стартует игра Марокко – Иран. Команды этих стран выйдут на поле в Санкт-Петербурге.

С 20.50 – музыкальная программа.

В 22.00 – начало трансляции из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании.

С 23.50 – диджей-сет, который продлится один час, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Социум
14 июня 2018  19:48
На пл. Куйбышева выступят танцевальное шоу DNC, группа «Резонанс», инструментальное трио «Дива» и группа «Фернандос». Конечно, продолжат работу активные зоны, фуд-корт, точки по продаже сувенирной продукции.
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