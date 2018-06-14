15 июня площадка Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре будет открыта для посетителей с 14.00

На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними болельщиков развлекут музыкальной программой.В 16.00 начнется эфир из Екатеринбурга, где сойдутся сборные Египта и Уругвая. С 17.50 – музыкальная программа.В 19.00 стартует игра Марокко – Иран. Команды этих стран выйдут на поле в Санкт-Петербурге.С 20.50 – музыкальная программа.В 22.00 – начало трансляции из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании.С 23.50 – диджей-сет, который продлится один час, сообщает пресс-служба облправительства.