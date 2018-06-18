19 июня на фанфесте в Самаре выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова
18 июня 2018 14:40
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Вход – свободный.
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча.
В перерывах между ними гостей Фестиваля болельщиков FIFA развлекут музыкальной программой.
В 16.00 начнется эфир из Саранска, где в борьбу вступят сборные Колумбии и Японии.
С 17.55 часов – выступление группы «Старый третий».
В 19.00 стартует игра Польша – Сенегал. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.
С 20.55 – программа с участием группы «Крейзи Джамп».
В 22.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где сразятся сборные России и Египта.
После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.
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