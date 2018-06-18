19 июня на фанфесте в Самаре выступят танцевальное шоу DNC, группа «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова

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Вход – свободный.В перерывах между ними гостей Фестиваля болельщиков FIFA развлекут музыкальной программой.В 16.00 начнется эфир из Саранска, где в борьбу вступят сборные Колумбии и Японии.С 17.55 часов – выступление группы «Старый третий».В 19.00 стартует игра Польша – Сенегал. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.С 20.55 – программа с участием группы «Крейзи Джамп».В 22.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где сразятся сборные России и Египта.После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.