18 июля в Самаре состоится первая стратегическая сессия "Новое качество жизни"
16 июля 2018 18:14
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Участие в обсуждении примут врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Ассоциации региональных операторов капремонта Александр Сидякин, а также представители профильных министерств, депутаты, руководители управляющих компаний, общественники.
Своей главной задачей на посту губернатора Дмитрий Азаров считает возвращение Самарской области на лидерские позиции, которые она занимала в начале 21 века — по объемам производства, уровню жизни и доходам населения.
"Сегодня — время больших задач и больших решений. От них зависят благополучие каждого человека, каждой семьи. Самарская область всегда была в числе лидеров регионального развития. И сегодня мы должны вернуть региону лидерские позиции в Поволжье, да и во всей России. Вместе мы сможем!", — подчеркивает глава региона, объясняя важность участия каждого жителя в формировании основных целей и задач для развития региона. Ведь формирование стратегии развития Самарской области — основополагающий этап движения региона вперед и вверх на ближайшие десятилетия.
Итогом обсуждения должны стать конкретные предложения, которые лягут в основу долгосрочного развития Самарской области — "Стратегию лидерства".
Свои предложения по усовершенствованию тех или иных аспектов жизнедеятельности региона может внести каждый желающий. Специально для этого работает сайт 63lider.ru. Кроме того, любой житель может направить запрос на участие непосредственно в самой тематической сессии.
До конца лета планируется провести семь тематических сессий, каждая из которых будет посвящена развитию региона в той или иной сфере деятельности, передает Волга Ньюс.
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