31 июля будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
27 июля 2018 16:41
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«Длинный» вариант: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от ул. Тухачевского трамваи отправятся в 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48. А от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона трамвай проследует с интервалом в 20 минут в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00. Отправление от стадиона (в направлении центра города) – через 45 минут после окончания матча.
«Укороченный» вариант: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев начнется в 16:00 с интервалом 3-4 минуты. Окончание работы – 24:00.
Обращаем внимание пассажиров на то, что движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками.
Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться с использованием следующих маршрутов муниципального общественного транспорта:
- трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 22, троллейбусных маршрутов №№ 8, 19 и автобусных маршрутов №№ 21м, 50, 206, 261, 295, 297 (проследовать до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5);
- трамвайных маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 (проследовать до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5);
- автобусного маршрута № 50 (проследовать до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона);
- автобусных маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 (проследовать до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона).
Движение указанных городских трамваев, троллейбусов и автобусов будет осуществляться до 24:00.
Также для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.
Подробнее со схемами транспортной доступности стадиона «Самара Арена» и основных направлений движения (с остановочными пунктами; куда и на каких видах транспорта можно добраться) можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба администрации Самары.
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