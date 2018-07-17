19 июля в Самаре состоится открытие информационно-просветительского проекта «Территория»

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Проект реализуется в рамках оказания бесплатной юридической помощи населению Самарской области ГКУ «Государственное юридическое бюро по Самарской области» совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.На постоянной основе (1 раз в неделю) будут проводиться лекции с участием различных государственных и частных структур (преподаватели ВУЗов, представители нотариата, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и др.) по вопросам, связанным с реализацией законных прав граждан.Данный формат мероприятий предполагает выстраивание диалога с жителями Самары по различным правовым вопросам (бесплатная юридическая помощь, защита от мошеннических действий, помощь в сфере оказания гражданам финансовых услуг, наследственное право и др.), передает пресс-служба облправительства.Фото: vmeste-region.ru