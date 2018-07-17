19 июля в Самаре состоится открытие информационно-просветительского проекта «Территория»
17 июля 2018 14:44
81
(Железнодорожное отделение) (г. Самара, ул. Урицкого, 14) состоится открытие информационно-просветительского проекта «Территория».
Проект реализуется в рамках оказания бесплатной юридической помощи населению Самарской области ГКУ «Государственное юридическое бюро по Самарской области» совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.
На постоянной основе (1 раз в неделю) будут проводиться лекции с участием различных государственных и частных структур (преподаватели ВУЗов, представители нотариата, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и др.) по вопросам, связанным с реализацией законных прав граждан.
Данный формат мероприятий предполагает выстраивание диалога с жителями Самары по различным правовым вопросам (бесплатная юридическая помощь, защита от мошеннических действий, помощь в сфере оказания гражданам финансовых услуг, наследственное право и др.), передает пресс-служба облправительства.
Фото: vmeste-region.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 июля 2018 15:09
Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами от организатора и партнеров мероприятия. Для детей будут организованы мастер-классы и творческие... Социум
86
17 июля 2018 14:44
На постоянной основе (1 раз в неделю) будут проводиться лекции с участием различных государственных и частных структур. Социум
79
17 июля 2018 10:57
Запрет был связан с проходившим чемпионатом. Социум
130
Здравоохранение
17 июля 2018 15:38
Внимание собравшихся сосредоточили на наиболее проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются специалисты, пытающиеся повлиять на репродуктивный выбор... Здравоохранение
9
17 июля 2018 10:48
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Здравоохранение
144
16 июля 2018 18:46
Причина в том, что их стали лучше распознавать, говорит эксперт. Здравоохранение
231
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
350
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
284
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
297
Туризм
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
384
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
451
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
702
Образование
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
121
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
361
12 июля 2018 14:40
На участие в Конкурсе было подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Образование
367
Культура
17 июля 2018 10:41
Реконструкторский фестиваль состоится 29 июля. Культура
162
16 июля 2018 17:11
Самарский хореограф, обладатель премии Министерства культуры РФ «Душа танца» попала в 10-ку лучших хореографов мира. Культура
253
15 июля 2018 12:50
Начало мероприятия в 18:00. Культура
534
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
847
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1113
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1095
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
359
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
423
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
601
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2142
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2581
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1091
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1033
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
998
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2712
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1769
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2942
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
305
Мероприятия