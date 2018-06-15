15 и 16 июня после окончания работы площадки Фестиваля болельщиков подадут дополнительные автобусы

Также после окончания мероприятий, проводимых на площади им. В.В. Куйбышева, будут поданы дополнительные автобусы, которые будут ждать пассажиров на ул. Самарская между ул. Л.Толстого и ул. Красноармейская.15 июня площадка Фестиваля болельщиков FIFA открыта для посетителей с 14.00. На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними болельщиков развлекут музыкальной программой. В 16.00 матч Египет – Уругвай, в 19.00 игра Марокко – Иран. В 22.00 – начало трансляции из Сочи, где сразятся футболисты из Португалии и Испании. С 23.50 – диджей-сет, который продлится один час.16 июня программа Фестиваля болельщиков FIFA на площади имени Куйбышева стартует в 12.00. На сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF, группа «Революция».На гигантском экране в субботу будут транслировать четыре футбольных матча. В перерывах между ними болельщиков развлекут музыкальной программой.В 14.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Австралии. С 16.00 – выступление танцевального шоу NF и ВИА «Синяя птица».В 17.00 стартует игра Аргентина – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве. С 19.00 – программа с участием танцевального шоу NF, группы «Экватор» и шоу барабанов.В 20.00 начнется трансляция из Саранска, где сразятся футболисты из Перу и Дании. С 22.00 – выступления музыкальных коллективов.В 23.00 насыщенный футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии. Болельщики увидят эфир из Калининграда. После матча – с 0.45 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба администрации Самары.