14 и 15 июля программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00

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На гигантском экране будут транслировать матч за третье место Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм .В 18.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бельгии и Англии.С 20.00 – выступление музыканта Бориса Грима.С 21.20 до 23.00 – диджей-сет.В 19.00 начнется трансляция финального матча между сборными Франции и Хорватии. Они выйдут на поле московского стадиона «Лужники».С 20.55 – выступление группы «Лаборатория музыки».В 21.45 начнется церемония закрытия ЧМ-2018: бит бокс, барабанное шоу Loud Street Girls, танцевальный коллектив NF, театр«Пластилиновый дождь», черлидинг, футбольный фристайл. В небо запустят 32 больших шара. Церемонию завершит лазерное шоу.С 22.00 – концерт группы «Дискотека Авария».Программа на площади имени Куйбышева закончится в 23.00, передает пресс-служба облправительства.