17 февраля в России отмечается государственный праздник День Российских студенческих отрядов

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Документподписал 21 февраля 2015 года. В 2019 году Российские студенческие отряды празднуют 15 лет со дняоснования организации, 60 лет с официальной даты старта отрядного движения в СССР. В связи с этим празднование Дня РСО в 2019 году имеет большую важность как для бойцов молодого поколения, так и для ветеранов движения.В Самарской области студенческие отряды – одна из самых активных и многочисленных организаций. Студенческие отряды Самарской области насчитывают более 8200 человек, их численность ежегодно увеличивается. Бойцы студенческих отрядов Самарской области принимали участие в самых громких всероссийских проектах, проявляя себя как трудолюбивые и творческие личности. На счету строительных отрядов области участие в строительстве объектов саммита АТЭС-2012 на о. Русский, XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVI Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани. В 2016 году принимали участие в строительстве стадиона «Зенит – Арена», Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД), строительствоинфраструктуры космодрома «Плесецк», транспортного перехода через Керченский пролив.В 2018 году студенческие строительные отряды были задействованы в строительстве инфраструктуры космодрома «Восточный», Всероссийская студенческая стройка «Север», Всероссийская студенческая стройка "Мирный атом" ЗАТО Озерск, Челябинская область.В 2018г. на территории Самарской области в г.Самара проводился Чемпионат Мира по футболу 2018, Самарское региональное отделение в период с февраля по март 2018г. совместно МБУ г.о.Самара «Самарский Дом Молодежи», провели отбор контролеров-распорядителей. На базе ФБГОУ ВО СамГУПС обучено 1400 стюардов.Проведено 164 часа лекций по общему курсу контролера-распорядителя. 62 часа обучения по программе FIFA. 9 тестовых матчей на играх команды «Крылья Советов». 47 дней операционного режима, круглосуточное дежурство, 92 отработанные смены. 3 место по обеспечению безопасности среди всех стадионов Чемпионата Мира по футболу 2018 года.Фонд оплаты труда составил 57 миллионов 350 тысяч рублей, передает пресс-служба облправительства.