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26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

27 февраля 2018 00:32
455
Ему было 44 года. Причины смерти прокурора пока неизвестны.
Как сообщает «СО» ОНЛАЙН, о смерти Зятчина сообщил 26 февраля на своей страничке в Фейсбуке управляющий партнер АБ «Легал Лаб», выходец из системы прокуратуры Валерий Лапицкий.

«Сегодня умер друг — Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). Один из немногих оставшихся в этой системе настоящих прокуроров (въедливый, с характером!)», — пишет Лапицкий.

Игорь Зятчин возглавил надзорное ведомство Октябрьска в январе 2012 года. До этого он работал в прокуратуре Чапаевска, с 2004 года возглавлял прокуратуру Челно-Вершинского района.

Ему было 44 года. Причины смерти прокурора пока неизвестны. 
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Комментарии



Социум
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