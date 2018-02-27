26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

455

«Сегодня умер друг — Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). Один из немногих оставшихся в этой системе настоящих прокуроров (въедливый, с характером!)», — пишет Лапицкий.Игорь Зятчин возглавил надзорное ведомство Октябрьска в январе 2012 года. До этого он работал в прокуратуре Чапаевска, с 2004 года возглавлял прокуратуру Челно-Вершинского района.Ему было 44 года. Причины смерти прокурора пока неизвестны.