20 февраля состоится очередная встреча Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками

233

"Друзья! На следующей неделе, во вторник, 20 февраля в здании Правительства СО состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых дольщиков под руководством главы региона Дмитрия Азарова. Планируем рассмотреть вопросы по 5-ти объектам. Вход по пригласительным", - сообщает врио министра строительства Самарской области Александр Баландин в Твиттере.