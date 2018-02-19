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Новости /  Общество /  Социум  

20 февраля состоится очередная встреча Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками

19 февраля 2018 21:22
233
Вход по пригласительным.
20 февраля в здании правительства СО состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых дольщиков под руководством главы региона Дмитрия Азарова.

"Друзья! На следующей неделе, во вторник, 20 февраля в здании Правительства СО состоится очередная встреча с инициативными группами обманутых дольщиков под руководством главы региона Дмитрия Азарова. Планируем рассмотреть вопросы по 5-ти объектам. Вход по пригласительным", - сообщает врио министра строительства Самарской области Александр Баландин в Твиттере.
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Комментарии



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