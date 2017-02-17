23 февраля на самарской набережной у «Ладьи» пройдет праздничный артиллерийский салют

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В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие,представители общественных организаций, жители города.В 12.00 у монумента «Ладья» на самарской набережной состоится финиш конного казачьего похода по маршруту станица «Борская» – Самара, который станет частью городского празднования Дня Защитника Отечества. В этот день на площадке у «Ладьи» пройдет большой казачий праздник, в программе которого: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину», посвященная событиям Отечественной войны 1812 г. и ВеликойОтечественной войны, в которых принимали участие казачьи соединения.В 21.00 на самарской набережной у монумента «Ладья» для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 и 30-ю залпами 2-х салютных установок, сообщает пресс-служба облправительства.Фото samara-photo.ru