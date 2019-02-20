23 февраля исполняется 85 лет со дня открытия в Самаре дома-музея М.В. Фрунзе

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В течение всего дня для гостей дома-музея будут работать интерактивные площадки.Главным событием праздника станет презентация мини-диорамы «Штаб 4-й армии». Это подарок дому-музею М.В. Фрунзе, уникальная авторская работа Дмитрия Зайцевского (г. Москва). На диораме воссоздан штаб 4-й армии, командующим которой был М.В. Фрунзе.После презентации состоится экскурсия, на которой посетители смогут узнать о составе штаба 4-й армии, о её боевом пути и о талантливых полководцах М.В. Фрунзе, В.И. Чапаеве, Г.Д. Гае и др.В программе предусмотрены тематические мастер-классы и кинопоказы, передает пресс-служба облправительства.Фото: историческая-самара.рф