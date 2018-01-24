10 февраля Самарская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
24 января 2018 15:16
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Официальная церемония открытия – в 11:35.
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. В рамках спортивного праздника будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов. Кроме того, можно будет выполнить нормативы
ГТО по бегу на лыжах на 5 км (возраст от 16 до 39 лет, подробности по выполнению: (846) 276 96 20).
Участие в соревнованиях бесплатное. Единственное условие – подача заявок в соответствии с требованиями.
С 5 по 9 февраля можно подать заявку заранее, посетив УСЦ «Чайка» с 11:00 до 18:00 (тел.: (846) 950 19 73). Для заявки потребуется паспорт (или свидетельство о рождении) и полис обязательного медицинского страхования. Для участия в гонке на 5 км и 10 км дополнительно нужно медицинское заключение. Лицам младше 18 лет потребуется справка врача о допуске к соревнованиям.
В день соревнований, 10 февраля, заявку можно подать с 8:30 до 10:00 на УСЦ «Чайка».
Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении
- полис обязательного медицинского страхования
- справка врача о допуске (на дистанции 5 и 10 км, на 2018 м – не требуется, для участников младше 18 лет – обязательно на все дистанции)
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.
Куда отправить заявку
Комиссия по допуску работает с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19- 73. В день старта, 11 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00 в административном здании УСЦ «Чайка».
Как доехать
Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-й участок»)
Маршрутное такси: № 1, 1к, 50, 113, 210, 221, 389, 392, 392а, 406, 447
В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты № 50у от остановки «Барбошина Поляна» до места
проведения мероприятия, сообщает пресс-служба облправительства.
Программа мероприятия
10:00-11:30, 12:15-15:00 Культурно-развлекательная программа, детские спортивные площадки, конкурсы
11:35-11:50 Официальная церемония открытия
11:50 Старт на 300 м - детский забег (5-6 лет)
12:00 Старт на 2018 м - массовый забег (без ограничения возраста)
13:00 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2000-2002 г.р.
13:05 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2000-2002 г.р.
13:10 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2003 г.р. и моложе
13:15 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2003 г.р. и моложе
13:20 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1983-1969 г.р., 1968-1954 г.р., 1953 г.р.
и старше
13:30 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1999-1984 г.р.
13:40 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1983-1969 г.р.
13:45 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1968-1954 г.р.
13:50 Старт на дистанцию 10 км - женщины 1999-1984 г.р.
13:55 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1953 г.р. и старше
13:45-15:00 Церемония награждения победителей и призеров
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