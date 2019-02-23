23 февраля 1881 года Жигулевский пивоваренный завод на берегу Волги начал варить пиво
23 февраля 2019 15:26
122
С годами предприятие появилось во многих городах СССР, а Жигулевское пиво стало знаком качества.
В период Великой Отечественной войны работники пивзавода в Куйбышеве направили пожертвования в размере 210 000 рублей на нужды Красной армии.
«Построенному на наши средства самолёту просим присвоить имя героической партизанки Лизы Чайкиной», – писали они.
Сталин, в свою очередь, передавал свой «братский привет», передает diletant.media.
Фото: tourprom.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
60
23 февраля 2019 17:21
Что это за рейтинг, как он считается и какие выводы на его основе можно сделать. Социум
28
23 февраля 2019 17:17
Поздравляем всех, кто охраняет покой нашей страны в мирное время, неся службу в армии и на флоте. Социум
53
Здравоохранение
22 февраля 2019 13:58
Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда. Здравоохранение
379
21 февраля 2019 22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
320
21 февраля 2019 10:00
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
3887
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
253
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
505
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
418
Туризм
17 февраля 2019 10:42
Новые правила распространяются на туристов. Туризм
538
15 февраля 2019 13:13
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
354
15 февраля 2019 09:24
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней. Туризм
302
Образование
22 февраля 2019 16:23
Такую задачу поставил в своем Послании Президент России. Ее достижение для Самарского региона более чем актуально. Образование
359
22 февраля 2019 13:10
Акция продлится с 22 по 28 февраля и охватит все муниципалитеты. Образование
343
21 февраля 2019 18:16
На встрече планируются выступления трех докладчиков. Образование
295
Культура
22 февраля 2019 13:28
Победителей премии объявят 16 апреля в Москве. Культура
357
22 февраля 2019 12:26
Он расположился в галерее «Новое пространство». Культура
256
22 февраля 2019 10:23
Выставка продлится до 24 марта. Культура
177
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
413
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
856
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
848
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
381
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
434
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1150
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
958
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
868
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1011
Фоторепортажи
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
64
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2642
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2344
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2620
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
3012
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3200
Мероприятия