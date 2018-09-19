404fest вновь состоится в Самаре

84

Организаторами фестиваля являются компании «Турбомилк» и «Меркури Девелопмент» при поддержке Правительства Самарской области. Фестиваль 404 впервые прошел в Самаре в 2008 году и тогда назывался «404: фестиваль не найден». Именно по поручению Губернатора Самарской областив этом году было решено возродить фестиваль в Самаре после нескольких лет перерыва. Главным организатором фестиваля все эти годы выступает, в настоящее время являющийся общественным советником ГубернатораСамарской области.Лекции будут проходить по нескольким тематическим секциям одновременными потоками, а участники сами выберут, какие именно из них стоит посетить. На площадке 404fest выступят более полусотни спикеров в таких секциях, как «Фронтенд и бэкенд», «Мобильные приложения», «Дизайн», «UX», «Управление продуктами», «PR и маркетинг», «Менеджмент и предпринимательство», «Стартапы», «Информационное общество», «Технологии будущего».Модераторы секций соберутся со всего мира: из Москвы - Денис Кортунов (Acronis), Платон Днепровский (UIDG), Денис Пушкин (Skyeng) и Денис Афанасьев (CleverData), из Санкт-Петербурга - Егор Гилёв (Wrike), Сергей Котырев (1°C-UMI) и Вадим Макеев (HTML Academy), из Осло - Максим Сальников (Mobile Era), из Лондона - Мария Глазкова (This is Fine PR), из Калифорнии - Руслан Фазлыев (Ecwid), а из Тольятти - Денис Колесников (Кураж-Бамбей.ru).Денис Кортунов отметил: «Мы приглашаем только лучших практикующих спикеров, которые расскажут то, чего больше вы нигде не узнаете. Мы не ставим образование главной целью. Мы, скорее, хотим транслировать видение того, что будет дальше с IT-сферой и Интернетом. Просто одни люди расскажут другим о том, что делают. От этого обмена информацией расширяется кругозор. Это и является главной пользой нашего фестиваля», передает пресс-служба облправительства.Об условиях участия в фестивале можно узнать в официальных аккаунтах 404fest:http://2018.404fest.ruФейсбук: https://www.facebook.com/404fest/ВКонтакте: https://vk.com/festival404Телеграм: http://teleg.run/festival