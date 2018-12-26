4 добровольческие организации Самарской области вошли в список лучших в стране

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Ассоциация волонтерский центров выбрала самые успешные волонтёрские организации России в 2018 году. По итогам федерального мониторинга 4 организации Самарской области вошли в ТОП лучших.Оценка деятельности организаций проводилась по четырем критериям: медиаактивность организации, вклад в развитие АВЦ, вклад в развитие добровольчества, вклад в развитие региона. В мониторинге принимали участие только организации-члены Ассоциации. Всего в её состав входят 142 организации из 60 регионов Российской Федерации.Сразу четыре организации Самарской области стали лучшими по всем критериям отбора. Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев», муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов», автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества».«Мы очень рады успехам наших партнеров. Это организации, которые активно развивают волонтёрство в нашем регионе и за его пределами. Их проекты становятся победителями различных грантов, вовлекают в добровольчество все больше жителей области. Ни одно мероприятие не обходится без их участия. Я уверен, что в будущем наше сотрудничество будет крепнуть, и волонтёрское движение Самарской области, благодаря нашим совместным усилия, будет расти и привлекать новых активных участников» - отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев.