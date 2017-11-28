26 детей-сирот из Сызрани благодаря приставам получили ключи от квартир

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Городские власти по решению суда были обязаны предоставить 26 детям-сиротам жилые помещения в соответствии с действующим законодательством площадью не ниже социальных норм, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Такие требования были указаны в исполнительных документах, на основании которых судебные приставы Сызрани возбудили 26 исполнительных производств. Однако в добровольном порядке должник решение суда не исполнял.В рамках исполнительных производств должник был привлечен к административной ответственности.Данные меры подтолкнули должника к исполнению решения суда. В торжественной обстановке детям-сиротам были вручены ключи от квартир. Соответствующие исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.