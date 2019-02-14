60 детей будут представлять Самарскую область на всероссийском технологическом фестивале PROFEST в Москве

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Напомним, что на встрече Губернатора Самарской областис представителями IT-компаний, которая состоялась 5 февраля, был поднят вопрос об организации системной работы по раннему выявлению одаренных детей, а также о проведении на территории региона и активном участии в крупных федеральных и международных мероприятиях.«Фестиваль PROFEST каждый год собирает большое количество участников и зрителей. У нас в регионе очень большой интерес к подобным соревнованиям. В этом году, например, в отборочных соревнованиях было зафиксировано рекордное количество участников-дошкольников. Интерес ребят растет, и это радует. Поэтому сейчас мы готовимся в полную силу, чтобы достойно представить Самарскую область на предстоящих соревнованиях», — рассказала руководитель робототехнического проекта «Инженерная сила»Самарские ребята принимают самое активное участие во всевозможных соревнованиях робототехнического направления, программирования. Наш регион уже не первый год подряд является лидером в номинациях беспилотных летальных аппаратов. Это большой плюс и для самих ребят, так как практически все робототехнические соревнования входят в перечень олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации. А это значит, что победители получают дополнительные баллы к ЕГЭ, преференции от вузов.«Я очень хочу поучаствовать в московских соревнованиях. Для меня это очень интересное соревнование, так как можно увидеть интересные проекты, наработки ребят со всей России. Сейчас мы с командой готовим своего робота, настраиваем программу для того, чтобы он правильно выполнял наши задания на специальных полях уже в Москве. Отрабатываем все детали с нашим руководителем», — рассказал участник команды-победителя «Всадники» в номинации «РобоКарусель»Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (до 2018 года — «РобоФест») — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей научно-технического творчества, собирающий участников в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.Фестиваль «РобоФест-Приволжье» является отборочным этапом всероссийских соревнований. Организаторами «РобоФест-Приволжье» выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, детский технопарк Кванториум 63 регион, Некоммерческое партнерство «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий» («Инженерная сила») при поддержке Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Самарского энергетического колледжа, Самарского регионального центра одаренных детей, Самарского союза молодежи — территориальной общественной организации Российского союза молодежи в Самарской области.Цель фестиваля — повысить престиж инженерных профессий и поддержать талантливую молодежь, передает пресс-служба облправительства.