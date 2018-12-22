10 дельных советов от людей, изменивших свою жизнь к лучшему в 2018 году
22 декабря 2018 16:03
19
"Сосредоточьтесь только на том, что вам подвластно. Не пытайтесь контролировать всё вокруг"
lindsayj15
"Робость ничего не создаёт. Выбирайте: оставаться робким или расти над собой"
kthawethe
"Люди делают что-то не ради вас — они делают это ради себя. Примите как данность и двигайтесь дальше"
sarahb4ad2f50cf
"Не позволяйте другим говорить вам, кто вы такой"
cammynguyen911
"Ничего не меняется, если ничего не менять. Это правило применимо ко всем жизненным ситуациям"
amberj4ffe70a6c
"Разум можно сравнить с садом. Некоторые мысли похожи на прекрасные цветы, другие — на сорняки. За первыми нужно ухаживать, вторые — вырывать с корнем"
leahmroy
"В большинстве случаев усердная работа важнее таланта"
melonette000
"Не бойтесь поменять своё мнение. Боль от принятия неверного решения может оказаться гораздо сильнее"
rachelo4b2e2001d
"Если вам кажется, что вы недостаточно хороши в чём-то, подумайте: возможно, вы просто не соответствуете представлениям других людей о том, каким должны быть"
tempestbrave
"Учитесь говорить себе да и не обращать внимание на чужое мнение"
sophieb45917fbb4
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Комментарии
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