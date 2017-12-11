15 декабря в Самаре стартует запись в 1 классы, она осуществляется с помощью ЕСИА
11 декабря 2017 17:02
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Прием заявлений в 1-ый класс на 2018/2019 учебный год будет осуществляться через «Портал образовательных услуг»: https://es.asurso.ru государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (далее – АСУ РСО)
Вы можете подать заявление самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода в Интернет.
Для самостоятельной подачи заявления о зачислении ребёнка в 1-ый класс необходима авторизация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).
Инструкцию о порядке регистрации граждан в ЕСИА можно скачать здесь.
15.12.2017 года в 9:00 открывается прием заявлений в 1-й класс муниципальных общеобразовательных учреждений, за которыми закреплена территория всего городского округа Самара:
Гимназия № 1,
Гимназия № 2,
Гимназия № 3,
Гимназия № 4,
Гимназия № 11,
Гимназия № 133,
Гимназия «Перспектива»,
ЛАП № 135,
ЛФПГ,
Самарский спортивный лицей,
Самарский лицей информационных технологий (СамЛИТ)
Самарский медико-технический лицей (СМТЛ)
Лицей «Технический»,
Лицей «Престиж»,
Лицей «Созвездие» № 131
Школа «Яктылык»
Вальдорфская школа,
30.01.2018 года в 9:00 начнется прием заявлений в 1-ый класс во всех остальных образовательных учреждениях.
Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов
1 этап – с даты и времени начала приема по графику по 30 июня 2018г. – принимаются заявления от граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. (Постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 № 518)
Если ребенок на момент комплектования первых классов уже зачислен в дошкольную группу общеобразовательного учреждения (детский сад), и родители планируют с 01.09.2018 оставить ребенка в том же учреждении для продолжения обучения по программе начального общего образования, то не требуется оформлять дополнительно заявление о зачислении в 1-ый класс через «Портал образовательных услуг».
При этом родители до начала приема заявлений должны письменно уведомить директора о том, что их ребёнок продолжит обучение с 01.09.2018 по программе начального общего образования.
2 этап – с 1 июля 2018 по 5 сентября 2018г. – прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут начать прием на свободные места ранее 1 июля. Информацию о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте конкретного образовательного учреждения.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи документов в школу
Один из родителей (законных представителей) ребенка подает заявление через «Портал образовательных услуг» (авторизация в ЕСИА обязательна).
После заполнения данных и регистрации заявления родитель получит регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения.
После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления в АСУ РСО, родитель (законный представитель) ребенка должен лично представить в общеобразовательное учреждение документы, подтверждающие указанные им сведения:
• Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал+копия);
• Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (оригинал+копия);
• Документ, удостоверяющий личность родителя /законного представителя/ (оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о ребенке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в АСУ РСО, то заявление будет аннулировано и ребенок не сможет быть зачисленным в общеобразовательное учреждение. В этом случае родителям необходимо будет подавать заявление повторно.
Подать заявление можно будет только один раз в одно из общеобразовательных учреждений, т.е. подать на одного ребенка одновременно заявления в два и более общеобразовательных учреждения не получится.
Повторно подать заявление возможно после аннулирования заявления в ГИС АСУ РСО.
Отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных мест.
В случае получения отказа в приеме в учреждения, за которыми закреплена вся территория городского округа Самара, родители могут подать заявления в школу по месту регистрации с 30.01.2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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