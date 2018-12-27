31 декабря состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова

150

На «Новогоднем вечере», организованном при поддержке Администрации г.о. Самара, каждый гость может стать непосредственным участником праздника. Например, принять участие в съемках «фильма» по мотивам знаменитой песни из фильма «Карнавальная ночь» «О хорошем настроении». Каждый, кто придет в сквер, сможет поделиться своим хорошим настроением и стать участником новогоднего клипа, наполненного улыбками горожан!Откроет вечер украшение новогодней ели вместеПраздник не состоится, если собравшихся не удостоят своим вниманием жители Самары с именами главных героев фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!».– добро пожаловать! Для них приготовлены специальные призы от Музея Эльдара Рязанова, которые можно выиграть в новогодней лотерее.Организаторы учредили специальный приз тем, кто придет в сквер в компании друзей с именами Женя, Павлик, Мишка, Саша. Или учителям, которые сколотят дружный педагогический коллектив изДалее собравшихся ждет коллективное составление текста поздравительной телеграммы от Самары жителям дома на 3-й улице Строителей, новогоднее видеообращение от московского Киноклуба-музея «Эльдар».Ведущий вечера и Дед Мороз проведут для гостей игру «Знай наших!» по творчеству Э.А. Рязанова с музыкальными паузами с участием героев фильма «Карнавальная ночь» – вокалистов и клоунов!Завершится вечер караоке-турниром по песням из фильмов Эльдара Рязанова и показом его новогодних кинокомедий, передает пресс-служба облправительства.