12 декабря общероссийский день приема граждан

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Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. С 12:00 до 20:00 по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления пройдет личный прием.Личный прием заявителей, пришедших в приемные Президента Российской Федерации, государственные органы, органы местного самоуправления проводят соответствующие уполномоченные лица.Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).В Администрации городского округа Самара общероссийский день приема граждан будет проводиться 12.12.2018 с 12:00 до 20:00 по адресу ул. Куйбышева, 120, в отраслевых органах Администрации городского округа Самара (департаменты) - по адресам их размещения.Во внутригородских районах городского округа Самара прием будет проводиться в органах местного самоуправления внутригородских районов по адресам их размещения, передает пресс-служба горадминистрации.