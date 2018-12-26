31 декабря музей Эльдара Рязанова приглашает жителей и гостей Самары на «Новогодний вечер»
26 декабря 2018 17:55
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«Новогодний вечер» будет организован при поддержке Администрации Самары, где каждый гость может стать непосредственным участником праздника.
Например, принять участие в съемках «фильма» по мотивам знаменитой песни из фильма «Карнавальная ночь» «О хорошем настроении». Каждый, кто придет в сквер, сможет поделиться своим хорошим настроением и стать участником новогоднего клипа, наполненного улыбками горожан!
Откроет вечер украшение новогодней ели с Дедом Морозом и Снегурочкой - её подготовят к встрече Нового года.
Праздник не состоится, если собравшихся не удостоят своим вниманием жители Самары с именами главных героев фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!». Ипполиты, Жени, Нади, - добро пожаловать! Для них приготовлены специальные призы от Музея Эльдара Рязанова, которые можно выиграть в результате новогодней лотереи.
Организаторы объявляют специальный приз тем, кто придет в сквер в компании друзей с именами Женя, Павлик, Мишка, Саша. Или учителям, которые сколотят дружный педагогический коллектив из Нади, Тани и Вали.
Далее собравшихся ждет коллективное составление текста поздравительной телеграммы от Самары жителям дома на 3-й улице Строителей, новогоднее видеообращение от московского Киноклуба-музея «Эльдар».
Ведущий вечера и Дед Мороз приготовили для гостей игру «Знай наших!» по творчеству Э.А. Рязанова с музыкальными паузами с участием героев фильма «Карнавальная ночь» – вокалистов и клоунов!
Завершится вечер караоке-турниром по песням из фильмов Эльдара Рязанова и показом его новогодних кинокомедий, передает пресс-служба администрации Самары.
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