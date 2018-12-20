21 декабря Самару посетит российский Дед Мороз из Великого Устюга

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В Самаре главного новогоднего волшебника страны ждет насыщенная программа.Российский Дед Мороз побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которое организовано совместно с городской организацией инвалидов, также он примет участие в городской ёлке в Самарской областной театре оперы и балета.В Самарской государственной филармонии с участием главного волшебника страны пройдет ёлка для воспитанников детских домов и интернатов. Этот праздник организован самарским отделением всероссийской политической партии «Единая Россия». Кроме того, Дед Мороз поздравит детей, проходящих лечение в детской клинической больнице № 1 им. Н. Н. Ивановой.Вечером российский Дед Мороз прибудет на площадь Куйбышева – здесь он посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, которая в этот день открывает свои двери для гостей, поздравит самарских ребят и их родителей с наступающим Новым годом. Также на площади Куйбышева состоится торжественное открытие ледовых катков, запланированы показательные выступления фигуристов и открытая тренировка по хоккею. Всю предновогоднюю декаду и во время зимних каникул для горожан и гостей Самары на катках будут проходить любительские соревнования по хоккею, мастер-классы по фигурному катанию и открытые тренировки по кёрлингу, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации