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Новости /  Общество /  Социум  

31 августа всех желающих приглашают "На крышу Алабина"

30 августа 2018 18:23
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31 августа в канун Дня знаний на крыше музея им. П.В. Алабина откроется интересная площадка.

В программе мастер-класс по каллиграфии, танцевальный баттл и кинопоказ под открытым небом, передает пресс-служба горадминистрации.
 
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Комментарии



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