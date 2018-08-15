16 августа в приемной УПЧ в Самарской области прием граждан проведет адвокат Алексей Свирякин

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В четверг, 16 августа 2018 года, с 14.00 до 17.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, д. 20) прием граждан будет вести, адвокат, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.Прием граждан будет проведен без предварительной записи.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.