18 августа в Сызрани в 18-й раз пройдет городской праздник «Сызранский помидор»
15 августа 2018 15:23
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Самый вкусный летний праздник является кульминацией Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Его организаторы сделали праздник туристическим брендом Сызрани.
Традиционно праздник откроется шествием «По главной улице с оркестром». Участники которого пройдут от Сызранского кремля до площади им. Ленина. В карнавальном шествии примут участие творческие коллективы - участники Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», представители организаций и предприятий города, творческие коллективы учреждений культуры, жители и гости города. Музыкальной кульминацией парада станет «Шоу дирижеров» и выступление большого сводного оркестра фестиваля.
На «Томатной площади» (площадь им. Ленина) состоится церемония открытия городского праздника «Сызранский помидор». По сложившейся традиции почетные гости закатают в банку 18 помидор по числу лет томатного праздника и дадут старт общегородскому гулянию.
На главной сцене начнется Томатное шоу, которое включает в себя награждение участников Международного фестиваля и II конкурса детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В.М. Халилова, конкурсную программу для зрителей праздника и Гала-концерт участников фестиваля.
Гостей ждет интересная детская игровая и конкурсная программа: «Карнавальная винегреция» на лучший овощной карнавальный костюм «Мисс Помидорка» и «Мистер Помидор», «Помидорное царство» - конкурс на самый оригинальный арт-объект «Сызранский помидор», конкурс детских рисунков «Помидорная раскраска» на помидорную тематику, конкурс на самый большой помидор летнего сезона - 2018 «Сызранский гигант».
Для гостей праздника будет работать выставка «Город мастеров» - желающие смогут познакомиться с декоративно-прикладным творчеством народных умельцев и мастеров разных городов России, приобрести сувенирную продукцию, семена разных сортов томатов.
На аллее «Закусочной» можно будет отведать блюда из томатов, узнать рецепты их приготовления - состоится конкурс-дегустация «Ударим помидорами по аппетиту!». Гастрономическую составляющую праздника украсят музыкальные выступления фольклорных коллективов. В финале городского праздника состоится запуск Синьора Помидора и награждение победителей томатных конкурсов, передает пресс-служба ДДН.
Фото: пресс-служба ДДН
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