27 августа в Самарской области пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино»

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На открытых площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, филармоний, библиотек и других учреждений культуры покажут лучшие отечественные фильмы, также запланированы дополнительные мероприятия: фотовыставки, викторины о кино, флешмобы, концерты и многое другое. По всей стране в кинотеатрах пройдут специальные сеансы, приуроченные к акции, а также бесплатные показы отечественных фильмов на открытом воздухе. Всего в России проведение акции планируется почти на двух тысячах площадок.Зрители увидят фильмы, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС:- «Кухня. Последняя битва», режиссёр Антон Федотов;- «Время первых», режиссёр Дмитрий Киселёв;- «28 панфиловцев», режиссёр Ким Дружинин, Андрей Шальопа.Для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.27 августа с 18:30 Центр российской кинематографии «Художественный» приглашает на бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»:- 18:30, «Снежная королева-3: Огонь и лёд» (Россия, мультфильм, комедия, приключения, 2016, 1:29, 6+);- 19:30, «Кухня. Последняя битва» (Россия, комедия, 2017 г., 1:50, 12+);- 20:00, «Время первых», (Россия, приключения, драма, 2017 г., 2:20, 6+);- 20:40, «28 панфиловцев», (Россия, военный, драма, 2016 г., 1:45, 12+).В Самаре, помимо ЦРК «Художественный», акция пройдёт на площадках:- МБУК ДК «Победа»;- МБКУ ДК «Чайка»;- пгт. Прибрежный, ДК «Пламя»;- пгт. Берёза, ДК «Сатурн»;- МБУК «Самарская публичная библиотека»;- МБУК «СМИБС», Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской;- МБУК «СМИБС», Филиал №8, сообщает пресс-служба облправительства.