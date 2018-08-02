11 августа в Самаре в рамках Дня физкультурника пройдет Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

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В нынешнем году соревнования пройдут в трех возрастных категориях у девушек (2001 г.р. и моложе, 1999-2000 г.р., 1998 г.р. и старше) и аналогичных трех возрастных категориях у юношей.Для участия в чемпионате необходимо зарегистрировать команду (по клику на ссылку)Дата окончания регистрации – 10 августа в 12:00.Всем участникам соревнований при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и удостоверение личности.В день турнира в 9:00 начнет работу мандатная комиссия, в 10:00 – начало матчей.За дополнительной информацией обращаться к менеджеру организационно-спортивного отдела Федерации баскетбола Самарской области Анне Харжевской, тел. +79170171763.Мероприятие пройдет в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника.Начало работы спортивных площадок (набережная Волги, от Маяковского до Полевого спуска) – в 10:00.Торжественная церемония открытия (Чкаловский спуск набережной реки Волги) – в 11:00, передает пресс-служба облправительства.