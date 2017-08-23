27 августа в Самаре состоится культурно-этнический фестиваль «Раскудесы».

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27 августа 2017 года в 12.00 в Загородном парке состоится культурно-этнический фестиваль «Раскудесы».Фестиваль проходит в нашем городе впервые. Основная его тема - русская традиционная культура и история. Это действительно уникальное событие – оно не просто сохраняет традиционную культуру, но и делает ее актуальной для современного человека.В рамках мероприятия будут работать три больших площадки:- «Хороводная поляна», где гости фестиваля смогут принять участие в хороводе, а также насладиться музыкальными и показательными выступлениями самарских коллективов;- «Ремесленный городок» целиком и полностью посвящен ремеслам, в нем пройдут мастер-классы по изготовлению бусин и традиционных кукол, резьбе по дереву, ткачеству и каллиграфии. Посетителей этой площадки ожидает выставка изделий народного творчества, предметов быта 19-20 века и показ мод «Развитие костюма Руси с 10 века и до современности».- «Потешный двор» разместит у себя исторический лагерь, в котором гости фестиваля увидят элементы быта походной жизни 10-13 века, там же пройдут различные спортивные состязания.Культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» - хороший повод ярко провести последние летние выходные на свежем воздухе, занимаясь интересными делами в атмосфере традиционной культуры!