19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
13 августа 2018 18:54
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Организаторы марафона – Администрация Самары, Федерация легкой атлетики Самарской области и школа Бега Run Studio Samara.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы городского округа Самара вводятся следующие изменения движения транспорта:
1. С 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 19 августа 2018 г. на территории города Самары будет ограничено движение транспорта транспорта по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной, по ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской, по ул. Невской от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Полевой, по ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
2. С 20 часов 00 минут 18 августа 2018 г. до 16 часов 00 минут 19 августа 2018 г. будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной, по ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской, по ул. Невской от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Полевой, по ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
3. Будет организовано двустороннее движение по ул. Ленинградской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Ульяновской от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской, передает пресс-служба администрации Самары.
Побробности в приложениях.
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