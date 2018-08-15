15 августа состоялось очередное заседание правительства Самарской области
15 августа 2018 15:32
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На заседании Правительства Самарской области заслушана информация о ходе выполнения в первом полугодии 2018 года Программы действий Правительства Самарской области на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации и Послания Главы региона.
Как доложил и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов, в I полугодии выполнены 20 мероприятий Программы действий, из них 2 мероприятия — досрочно.
Так, в разделе «Сбережение населения» выполнены три мероприятия. В частности, перечень показателей результативности деятельности министерства здравоохранения Самарской области дополнен показателями увеличения продолжительности жизни и снижения смертности по группам заболеваний.
В рамках раздела «Лучшее детям» полностью выполнены два мероприятия. Так, расширен список показателей, используемых для оценки деятельности министерства образования и науки Самарской области, и проведена информационная кампания, направленная на привлечение наиболее успешных выпускников общеобразовательных организаций к обучению в региональных вузах.
В разделе «Новое качество жизни» на основании анализа информации, представленной органами власти Самарской области по итогам I квартала 2018 года, все мероприятия, запланированные на данный период, выполнены в полном объеме. Проводилась работа, направленная на увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, содействие занятости населения, снижение задолженности по заработной плате, на курируемых промышленных предприятиях проводился мониторинг размера среднемесячной заработной платы. Реальные денежные доходы населения Самарской области в январе-мае 2018 года составили 104,3% к аналогичному периоду 2017 года.
В 2018 году в Самарской области семьям с детьми предоставляются 11 видов социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством и 18 видов выплат в соответствии с региональным законодательством.
В настоящее время разрабатывается региональный план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства с учетом предложений от профильных министерств и ведомств.
Проведена работа по выявлению незаконных рекламных конструкций. В результате в первом полугодии текущего года принудительно демонтировано 106 рекламных конструкций, установленных или эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением требований федерального законодательства, еще 179 рекламных конструкций демонтированы их владельцами на основании выданных предписаний.
В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение нарушений законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, определен механизм межведомственного взаимодействия по пресечению незаконной деятельности «разливаек» и применения мер административного воздействия в отношении нарушителей закона.
Полностью выполнены мероприятия раздела «Развитие села». Так, в целях расширения доступности сортов и гибридов сельскохозяйственных культур самарской селекции в регионе с июля текущего года предоставляются субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводителям 95% затрат на уплату роялти.
Кроме того, введен новый вид господдержки – предоставление субсидий на приобретение оборудования для точного земледелия, что будет стимулировать сельхозтоваропроизводителей к использованию в своей работе цифровых технологий. Ставка субсидии установлена в размере 40% от понесенных затрат.
Напомним, что всего работа проходит по 13 направлениям. Среди них: «Комфортная среда», «Развитие инфраструктуры культуры и спорта», «Пространственное развитие», «Экономический рост», «Новым вызовам – новое качество власти» и др.
«Президент страны одним из ключевых направлений обозначил сбережение народа и благополучие наших граждан. Мероприятия Программы действий как раз и направлены на повышение качества жизни людей, модернизацию экономики, инфраструктуры и государственного управления. Часть из них завершена, что-то выполнено в досрочном порядке и работа продолжается. К концу года все запланированные результаты должны быть достигнуты», — подчеркнул Александр Нефёдов.
На заседании Правительства Самарской области принято решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Самарской области, используемого при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Напомним, что региональный стандарт устанавливается в целях предоставления министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В связи с изменением с 1 июля 2018 года цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги размеры регионального стандарта пересчитаны.
Необходимо отметить, что региональный стандарт для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, учитывает:
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
плату за найм (устанавливаемую органами местного самоуправления) для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов.
По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Законом Самарской области «Об областном бюджете» на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено в 2018 году – 1 071 675,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 148 978,0 тыс. рублей.
Также приняты решения о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам г.о. Октябрьск, м.р. Безенчукский, Большеглушицкий, Исаклинский, Клявлинский, Красноармейский, передает пресс-служба облправительства.
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