17 августа состоится целевой прием граждан, по вопросам, связанным с исполнением судебных решений судебными приставами

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Прием проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а приналичии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.Телефон для записи на прием: 8(846)337-29-03, соосбщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.