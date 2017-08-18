20 августа состоится первый легкоатлетический марафона на Кубок Главы Самара

62

состоится самое масштабное спортивное мероприятие года - первый открытый легкоатлетический марафон наКубок главы Самары. На старт выйдут около 2000 любителей бега и профессиональных спортсменов из 90 городов России и стран ближнего зарубежья. О своем участии в марафоне заявили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока, Архангельска, Екатеринбурга, Севастополя и других городов.В Самаре решили возродить самарский марафон - последний раз проводившийся 25 лет назад, в 1992 году. А до этого он проходил 15 лет подряд, начиная с 12 апреля 1977 года.Соревнования пройдут под лозунгом «Каждый - первый», который отражает философию марафонского движения: главное - победить себя. В программе забеги на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,195 км, а также корпоративный забег команд на 3 км. Самому младшему участнику самарского марафона 5 лет, самому взрослому – 78 лет.Торжественное открытие мероприятия состоится в 8:30, а соревнования начнутся в 9:00. Старт будет дан на Волжском проспекте в районе Полевого спуска, напротив памятника Григорию Зесекину. Для прохождения полной марафонской дистанции спортсменам предстоит пробежать три полных круга от Северо-восточной магистрали до Речного вокзала с забегом на старую часть набережной реки Волга.После забега участники марафона смогут оценить все преимущества самарской набережной и искупаться. Приятный бонус для спортсменов, если учесть, что среднее время прохождения марафонской дистанции профессионалами составляетболее 2 часов.Не придется скучать гостям и болельщикам - будет работать сцена, на которой выступят лучшие танцевальные и музыкальные коллективыгорода, также пройдут мастер-классы.- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;- по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.Также на территории города Самара будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа 2017 года до 15:00 20 августа 2017 года на следующих участках улиц:- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновская;- по ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Лесная;- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая.Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа 2017 года движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее - по своим маршрутам (в обоих направлениях);- автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «6-й причал»), далее - по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая до станции метро «Алабинская»; в обратном направлении - от станции метро «Алабинская» по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул.Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» и далее - по своему маршруту до Губернского рынка, сообщает пресс-служба администрации Самары.