29 августа пройдет целевой приём по вопросам соблюдения прав граждан при оказании образовательных услуг

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Прием проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с участием представителей министерства образования и науки Самарской области, Департамента образования городского округа Самара, Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений в сфере образования.Внимание! Прием будет проходить по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (846) 3372903.