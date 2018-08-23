24 августа Струковский сад будет полностью закрыт для посещения: его готовят к Фестивалю цветов
23 августа 2018 16:27
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После ремонта старейший парк города радует жителей и гостей прекрасным ландшафтом и цветущими аллеями. Десяти тысяч цветов и множество флористических композиций украсят самые яркие объекты Струковского сада - фонтан «Мальчик и девочка», ротонда, грот, перголы. На газонах уже поселились множество изящных бабочек, знакомая самарцам «Белоснежка и семь гномов», кроме них появятся композиции «Сокол», «Шахматные фигуры», «Романтичная карета», «Скалы». Организаторы обещают на фестивале впервые устроить яркое флористическое шоу, будут организованы мастер-классы по созданию цветочных композиций, творческие мастерские для детей и взрослых. Гости фестиваля также увидят уникальный перфоманс фестиваля «Пластилиновый дождь», смогут принять участие в литературных конкурсах, шахматном турнире на площадке шахматного клуба. В субботу Струковский сад откроет свои двери в 12:00.
Самый большой объем работы по подготовке к фестивалю предстоит сделать в пятницу, говорит куратор Фестиваля цветов «Цветущая Самара» Наталья Отт:
«Парк помолодел, мы пытаемся сделать его ещё лучше и готовим очень много сюрпризов для жителей. Десятки тысяч цветов, гигантские инсталляции. Мы используем гортензии, хвойные кустарники, искусственные цветы, для воплощения идей флористов. Хотим, чтобы все кто придет на фестиваль, хорошо отдохнули, и получили эстетическое удовольствие».
Яркий летний праздник – Фестиваль цветов в этом году пройдет в новом формате и обещает много сюрпризов.
Изюминкой фестиваля станет красочное костюмированное шествие по пешеходной ул. Куйбышева, в котором примут участие артисты и жители города в тематических «цветочных» костюмах. Впервые в составе карнавального шествия проедут цветочные платформы с прекрасными композициями, оформленные лучшими флористами Самары, Санкт-Петербурга и Казани. Карнавальное шествие стартует в 13.00 от площади Революции и пройдет по улице Куйбышева до Струковского сада.
На традиционной выставке-продаже, которая в этом году разместится вдоль Струковского сада по улице Куйбышева, от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича, можно будет приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения. Изделия мастеров декоративно-прикладного искусства можно приобрести на ярмарке в Струковском саду, передает пресс-служба администрации Самары.
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