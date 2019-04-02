13 апреля в Самаре состоится эксклюзивный открытый концерт трубача Владислава Лаврика и флейтиста Максима Рубцова (Москва)

135

Предприятие «Арконик - Самарский металлургический завод» с 2015 года помогает жителям Кировского района посещать лучшие культурные события Самары. У проекта «Театральный маршрут» два направления: автобусные выезды на спектакли - и общедоступные творческие встречи с ведущими артистами в ДК «Победа». Все мероприятия для зрителей бесплатны, билеты распределяютсяорганизациями-партнерами. Информировать жителей Металлурга о творческих встречах помогает администрация Кировского района. В среднем за год проходит примерно 10 выездов и 8 встреч, в которых всего участвуют около 1300 человек.Самым ярким событием четвертого сезона проекта станет визит в Самару московских артистов мирового уровня. Открытые мастер-классы и общедоступный концерт проведут выдающиеся музыканты, солисты Российского национального оркестра, лауреаты международных конкурсов Владислав ЛАВРИК и Максим РУБЦОВ.В составе делегации:– лауреат премии Президента РФ, доцент Московской консерватории, артист фирмы «Ямаха» в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Российского национального оркестра, дирижер, один из лучших трубачей мира.– солист Российского национального оркестра, преподаватель Оркестровой Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов, член жюри международного телевизионного конкурса «Щелкунчик».– выпускница МГК, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей камерной музыки.Программа:12 апреля, пятница, 15:00, детская музыкальная школа № 19 (ул. Мориса Тореза, 115)Открытые мастер-классы для учащихся самарских музыкальных учебных заведений.13 апреля, суббота, 13:00, ДК «Победа» (пр. Кирова, 72А)Концерт камерной музыки. Произведения для трубы, флейты, обработки шедевров мировой классики.Вход на все мероприятия – свободный, передает пресс-служба проекта "Театральный маршрут".