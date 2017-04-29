29 апреля в Самаре прошел общегородской субботник, завершающий месячник по благоустройству

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На уборку дворов и общественных простраств вышли жители всех внутригородских районах города, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций,в том числе молодежных, трудовые коллективы предприятий, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.Погода наконец-то позволила горожанам приступить к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, также на многих территорях белили деревья, красили бордюры. Так на набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий.Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5000 кустов гортензий. Во время общегородскогосубботника также высажены хвойные деревья в сквере Героев 21-ой армии.Общегородской субботник 29 апреля в Самаре приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». В Самаре прошел ряд мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий. Более пятидесяти человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском районе. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у реки Татьянка.В этом году муниципалите запланивал очистку берегов сразу двух водоемов: реки Самара и реки Татьянка,но активное участие горожан в подобных экологических акциях очень важно. По своей иниициативе жители Сухой Самарки субботники в лесопарковой зоне проводят с 2010 года, и отмечают, что отдыхающие стали намного бережнее относиться к уникальному уголку природы и даже весной мусора стало намного меньше.В течении месячника по благоустройству субботники прошли также на других городских природных территориях. Крупные экологические акции были организованы на Воронежских озерах, на правом берегу Саратовского водохранилища, сообщает пресс-служба администрации Самары.