11 апреля состоится Всероссийское родительское собрание: возможность онлайн задать вопрос эксперту

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Участниками мероприятия станут ответственные родители, которым важно научить ребёнка правильному финансовому поведению, вырастить его самостоятельным, целеустремлённым, трудолюбивым и успешным человеком. Вместе с экспертами они рассмотрят самые актуальные вопросы финансового воспитания, найдут новые интересные идеи и рассмотрят работающие техники.Для того чтобы принять участие в собрании, необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте. Участие бесплатное. Торопитесь, количество мест ограничено!Задать свой вопрос уже можно на странице собрания, эксперты ответят на самые интересные и важные из них во время эфира. Также вы можете получить доступ к библиотеке полезных материалов, просмотреть дополнительные семинары, принять участие в конкурсе и выиграть приятные призы: книги от издательства «Альпина Паблишер» и курсы «Финансового здоровья».Основные спикеры и темы онлайн-встречи:Заместитель Директора Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Анна Валькова – «Проект Минфина России и обзор доступных уникальных возможностей повышения финансовой грамотности для детей и родителей»;Соавтор исследования «Дети и финансы» Аналитического центра НАФИ Ольга Долгова – «Чего не знают наши дети и чем это опасно?»;Профессор факультета экономических наук НИУ «Высшая школа экономики», директор «Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования» Николай Берзон – «Финансовая грамотность в школе: что нас ждет?»;Директор Национального центра финансовой грамотности, автор проекта «Финансовое здоровье», автор книг «Финансовое здоровье» и «Дети и деньги» Евгения Блискавка.Мероприятие проводится в рамках IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018, которая пройдет по всей России с 9 по 22 апреля. Неделя – образовательно-просветительское мероприятие, которое реализуется ежегодно в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Проекта Минфина России по финансовой грамотности.