23 апреля состоится Социальный марш пенсионеров. Сбор у музея "Самара космическая"

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Итог: марш состоится 23 апреля, в воскресенье, сбор и построение колонны у Ракеты на пр.Ленина (площадь Д. Козлова у музея "Самара космическая"), метро "Российская", далее маршрут марша пройдёт по проезжей части проспекта Ленина до пл. Героев 21 Армии, где состоится зачитывание резолюции.Власть приложила все усилия, чтобы отказать в проведении акции за отставку Меркушкина в центре города.