22 апреля с самого раннего утра на улицах Самары кипела работа: прошел общегородской субботник

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В рамках проведения месячника по благоустройству муниципалитет заключил более 50-ти соглашений о создании комфортной городской среды . За каждым из участников - закрепили определенную территорию, где во время общегородского субботника наводили порядок. Это позволило объединить максимальное число горожан под лозунгом: «Чистый город начинается с тебя!» К субботнику присоединились крупнейшие предприятия и организации города, студенты ВУЗ-ов и средне-специальных учебных заведений, студенческие отряды,профсоюзные организации, региональные отделение Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, различные гильдии строителей, предприниматели, политические партии, областные творческие союзы: Союза композиторов , Союз писателей, Союз художников, Союз кинематографистов, областная организация Союза журналистов России и ведущие средства массовой информации.Активное участие в месячнике по благоустройству и в общегородском субботнике приняли недавно созданные общественные советы микрорайонов, в которые вошли самые неравнодушные жители города, в том числе председатели многоквартирных домов. Так в Железнодорожном внутригородском районе г. о. Самара на ул. Чернореченской, д. 33 жители сообща привели в порядок сразу несколько дворов: убрали мусор и листву, окопали деревья, подготовили клумбы для рассады. Инвентарь, мешки для мусора предоставила администрация района. Жители здесь всегда дружно и охотно участвуют в субботниках, потому что у них есть на кого равняться, считают члены общественного совета.“Люди сами пришли к выводу,что только все вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему. Там, где есть активные жители - всегда субботники проходят на ура. Действительно, нужно начинать со своего двора. Хорошо, что созданы общественные советы- они будут координировать эту работу,”- говорит Елена Конюхова, член общественного совета микрорайона Железнодорожного внутригородского района“Мне 87 лет, и я все время выхожу на субботник- кто работает, тот дольше живет. Мы подаем пример молодежи- они на нас смотрят, и тоже начинают убираться,”-Александра Кирясова, житель ул. Чернореченская, д. 33Впервые в этом году месячник по благоустройству в Самаре, который стартовал 1 апреля, приобрел масштаб яркого городского проекта под названием: «Поработал - отдохни!». Муниципалитет решил отблагодарить участников субботников за их неравнодушие и бережное отношение к своему городу. Самые активные участники генеральной уборки весь апрель получали приятные бонусы: скидки , билеты на концерты, выставки, спектакли. Проект «Поработал-отдохни!» позволил привлечь к генеральной уборке города максимальное число горожан. Впервые массово откликнулась молодежь. Волонтеры, члены молодежных организаций весь апрель выходили на субботники - убирали общественные пространства: парки,скверы, площади.Самые активные участники проекта “Поработал- отдохни!” получили билеты на концерт на пл. Куйбышева, где 22 апреля с 18:00 начнут выступать творческие коллективы г. Самары, группа SEREBRO, Дениса Майданова и Сергея Войтенко, сообщает пресс-служба администрации Самары.