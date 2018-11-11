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Новости /  Общество /  Социум  

Завтра в общественной палате Самарской области назовут финалистов конкурса "Великие имена России"

11 ноября 2018 11:17
161
Завтра в общественной палате Самарской области назовут финалистов конкурса
Экспертный совет утвердил списки имён для финального голосования.

Экспертный совет конкурса "Великие имена России" утвердил списки имён для финального голосования!
Завтра, 12 ноября, на специальной пресс-конференции в ОПРФ объявят старт народного голосования. В 13:00 в общественной палате Самарской области назовут финалистов - имя одного из них и будет носить Курумоч, сообщает Департамент информационной политики региона.
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Комментарии



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