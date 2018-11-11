Завтра в общественной палате Самарской области назовут финалистов конкурса "Великие имена России"

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Экспертный совет конкурса "Великие имена России" утвердил списки имён для финального голосования!Завтра, 12 ноября, на специальной пресс-конференции в ОПРФ объявят старт народного голосования. В 13:00 в общественной палате Самарской области назовут финалистов - имя одного из них и будет носить Курумоч, сообщает Департамент информационной политики региона.