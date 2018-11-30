За 11 месяцев 2018 года в Самарскую таможню обратились за консультацией 748 граждан
30 ноября 2018 12:07
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Правовым отделом Самарской таможни на постоянной основе бесплатно предоставляются гражданам государственные услуги по информированию и консультированию по вопросам таможенного законодательства и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.
Так за 11 месяцев 2018 года в Самарскую таможню обратились за консультацией 748 граждан. Около 12 % из общего количества обратившихся занимают лица, прибывшие на постоянное место жительства в Самарскую область, либо планирующие переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, как из государств-членов Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения), так и из третьих стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Украина, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Азербайджан, Европейский Союз).
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