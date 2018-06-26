Житель Самары не желал делить поровну совместно нажитое с бывшей женой имущество

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После развода гражданин С. согласно судебному решению обязан был разделить со своей супругой нажитое в браке имущество на равноценные доли. Так, на две равные части было разделено нежилое помещение.Не смотря на то, что суд обязал гражданина С. освободить вторую половину офисного здания и не препятствовать бывшей супруге в пользовании ими, мужчина не спешил исполнять свои обязательства. Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов Советского района г. Самары, где в отношении гражданина С. было возбуждено исполнительное производство.В ходе исполнительных действий работниками Службы должник был предупрежден о грозящей ему ответственности в случае отказа от исполнения требований решения суда. После полученных предупреждений гражданин С. в течение одного дня произвел работы по разделению электрических систем в офисе, чтобы каждая часть помещения работала автономно, а также освободил принадлежащие бывшей супруги кабинеты от своих вещей.Благодаря судебным приставам-исполнителям гражданка С. получила доступ к своей части офиса, после чего отделила свою часть стеной и сделала отдельный вход.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.