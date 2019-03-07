Житель Самарской области оплатил долг после того, как судебные приставы арестовали его грузовик

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Гражданин П. из 63 региона задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. В отделе судебных приставов-исполнителей Кинельского района Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должника. Оказалось, что гражданин П. владеет грузовым автомобилем марки «Volvo».Должник неоднократно вызывался на прием к судебному приставу-исполнителю, но не являлся по полученным повесткам в отдел. А рамках исполнительного производства работниками Службы был осуществлен выход по месту жительства мужчины. В отношении принадлежавшего ему грузовика был составлен акт описи и ареста. Осознав, что дорогостоящее транспортное средство будет продано в счет погашения задолженности, гражданин Ч. Поспешил погасить задолженность в полном объеме, перечислив денежные средства на депозитный счет отдела.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Арест с грузовика снят.