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Новости /  Общество /  Социум  

Житель Самарской области накопил долг перед детьми на сумму более полумиллиона

31 января 2019 09:53
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Житель Самарской области накопил долг перед детьми на сумму более полумиллиона
За неуплату алиментов он проведет за решеткой 10 суток.

Судебными приставами-исполнителями Приволжского района Самарской области в отношении гражданина В. было возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Мужчина задолжал своим дочерям более 580 тысяч рублей.

В связи с тем, что мужчина не производил выплат своим детям и, в целом, никак в их жизни участие не принимал, работниками Службы был составлен в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировым судьей гражданину В. за уклонение им от своих родительских обязательств было назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 суток.
Если мужчина продолжит уклоняться от исполнения своих алиментных обязательств, ему грозит уголовная ответственность, которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.
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